На скільки зросте пенсія після індексації у березні

Максимальний розмір підвищення держава обмежила

З 1 березня 2025 року пенсії в Україні будуть підвищені на 11,5% в рамках щорічної індексації. Уряд ухвалив відповідне рішення 25 лютого.

Середній розмір підвищення після індексації складе 556 грн. Таким чином, середня пенсія в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн. Однак максимальне підвищення обмежене сумою 1500 грн, а мінімальне становитиме не менше 100 грн.

Під індексацію потраплять понад 10 мільйонів пенсіонерів, зокрема:

9,2 млн осіб – загальна категорія пенсіонерів

– загальна категорія пенсіонерів 672 тис. – пенсіонери силових відомств

– пенсіонери силових відомств 98 тис. – пенсії по інвалідності та втраті годувальника через Чорнобильську катастрофу

– пенсії по інвалідності та втраті годувальника через Чорнобильську катастрофу 79,6 тис. – учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни

– учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни 23,4 тис. – колишні держслужбовці та працівники органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо — наразі мінімальна пенсія в Україні становить 2361 грн. Загалом 26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують пенсійну виплату менш як 3 000 грн. Окрім цього в державі діють кілька додаткових виплат для пенсіонерів, серед них — доплата для самотніх найстарших пенсіонерів, непрацюючим "чорнобильцям" тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частину громадян березнева індексація пенсій омине. Серед них — працюючі пенсіонери.