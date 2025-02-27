Работающим пенсионерам индексация в марте не светит — им пересчитают деньги позже

Пенсионерам добавят денег в соответствии с приобретенным стажем

В марте украинских пенсионеров ожидает индексация пенсий. Повышение будет на 11,5%, в то же время наименьшее повышение составит 100 грн, а в среднем к пенсиям прибавят около 500 грн.

Индексация пенсий коснется не всех пенсионеров. Среди категорий, которые обойдут вниманием в марте — до сих пор работающие пенсионеры. Им перерасчет пенсионных выплат назначен на апрель 2025 года.

Пересчет касается лиц:

которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа ,

, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии не наработали столько стажа после предварительного перерасчета, но именно такой срок истек после назначения или перерасчета.

В 2025 году это касается пенсий, назначенных или перечисленных в 2023 году. В общей сложности перерасчет коснется 629 тысяч работающих пенсионеров. В то же время, изменения не распространяются на лиц, получающих пенсию за выслугу лет и еще не достигших 60-летнего возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам, подпадающим под индексацию, можно узнать новую сумму пенсии заранее. Подсчитать пенсию после индексации дает возможность сайт ПФУ.