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Лічильник допоможе зекономити електроенергію: які тарифи для власників

Автор
Галина Михайлова
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Сучасні лічильники електроенергії можуть рахувати споживання залежно від часу доби
Сучасні лічильники електроенергії можуть рахувати споживання залежно від часу доби. Фото Freepik

Є два варіанти заощадити

Зі зростанням вартості електроенергії, кожна родина відчуває тиск на свій бюджет. З 1 червня 2024 року в Україні встановлено єдиний фіксований тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн за кВт·год.

Споживачі, які використовують багатозонні лічильники, мають можливість зменшити витрати на електроенергію завдяки диференційованим тарифам. Варіантів загалом два.

Двозонний лічильник (тариф "День-Ніч"):

  • Денний період (07:00–23:00): 4,32 грн/кВт·год
  • Нічний період (23:00–07:00): 2,16 грн/кВт·год

Це означає, що споживання електроенергії в нічний час коштує вдвічі дешевше, що може бути вигідним для тих, хто може перенести частину споживання на нічні години.

Тризонний лічильник:

  • Піковий період (08:00–11:00 та 20:00–22:00): 6,48 грн/кВт·год
  • Напівпіковий період (07:00–08:00, 11:00–20:00 та 22:00–23:00): 4,32 грн/кВт·год
  • Нічний період (23:00–07:00): 1,73 грн/кВт·год

Використання тризонного лічильника дозволяє максимально економити, якщо основне споживання електроенергії відбувається в нічний час, коли тариф найнижчий. Однак варто врахувати, що споживання в пікові години обійдеться дорожче.

Для переходу на багатозонний облік електроенергії необхідно встановити відповідний лічильник та укласти договір з постачальником електроенергії. Це дозволить оптимізувати витрати залежно від режиму споживання та обрати найбільш вигідний тарифний план.

Раніше "Телеграф" розповідав, що встановлення двозонного лічильника має окупитися за пів року — рік. Деякі компанії-постачальник надають такі послуги "під ключ".

Теги:
#Електроенергія #Тарифи #Лічильники