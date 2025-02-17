Вартість електроенергії може зрости: коли цього чекати

Що чекає українців із 1 березня — які будуть тарифи на електроенергію

З 1 березня 2025 року в Україні діятиме чинний тариф на електроенергію. Відповідно до постанови Кабміну №632, вартість 1 кВт*год становитиме 4,32 грн. Дія цього тарифу передбачена щонайменше до 30 квітня 2025 року.

В попередні роки двічі відбулось суттєве підвищення тарифу, яке припало на червень. Обговорення щодо цього тривали якраз в травні. Таким чином після 30 квітня можливе оголошення про чергове підвищення тарифу. Експерти припускають, що тариф може сягнути 6,68 грн.

Щоправда, голова комітету ВР з питань ПЕК Андрій Герус нещодавно заявив, що поки немає планів щодо підвищення тарифів. Таким чином в травні тариф можуть зафіксувати ще на рік — до 30 квітня 2026 року.

Як платити за електроенергію менше

Для побутових споживачів є способи заощадити свої кошти, скориставшись багатозонними лічильниками. Двозонний тариф дозволяє заощаджувати на споживанні у нічний період. З 23:00 до 07:00 вартість 1 кВт*год буде вдвічі меншою – 2,16 грн.

Тризонний тариф передбачає три рівні оплати залежно від часу доби. Зазначимо, що в пікові години ціна вища за тариф:

Нічний (23:00 – 07:00) – 1,728 грн за 1 кВт*год;

– 1,728 грн за 1 кВт*год; Напівпіковий (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) – 4,34 грн за 1 кВт*год;

– 4,34 грн за 1 кВт*год; Піковий (08:00-11:00, 20:00-22:00) – 6,48 грн за 1 кВт*год.

Раніше "Телеграф" розповідав, що споживачам з електроопаленням по-новому рахуватимуть вартість електроенергії. Новий тариф розповсюджується на перші 2000 кВт на місяці на особливих умовах.