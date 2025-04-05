Морози затримаються надовго? Коли в Київ повернеться справжнє весняне тепло

Заморозки триматимуться кілька днів

В Україні продовжує значно змінюватись погода. Вже з 6 квітня і майже до середини наступного тижня столицю очікує похолодання зі значними опадами.

Про це свідчать дані meteofor.com.ua. Зазначається, що невеликі морози триматимуться до п'ятниці, 11 квітня.

Коли в Києві потеплішає

З початку тижня, 7 квітня, киян очікують морози до -1 градуса та сніг з дощем. Холодна і волога погода триматиметься майже до кінця тижня, адже, за прогнозами синоптиків, вже з 11 квітня в столицю повернеться тепло.

У п'ятницю, 11 квітня, вдень сонечко пригріє аж до +7 градусів, а от вночі ще буде невеликий мороз до -2 градусів. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий дощ з проясненнями.

У суботу, 12 квітня, в Київ повернеться весняне тепло. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +11 градусів, а вночі до +8 градусів. Проте синоптики все ж прогнозують на вихідний невеличкий дощ, який до вечора має закінчитись. Вітру в суботу в столиці практично не буде, адже його швидкість становитиме 2-3 м/с.

У неділю, 13 квітня, синоптики обіцяють до +12 градусів вдень і без дощу та опадів. Небо подекуди затягуватимуть хмари, а ввечері повітря охолоне до +3 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, якому регіону не пощастить найбільше з погодою 5-7 квітня.