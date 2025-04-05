Путін отримає 240 млрд? В ЄС непокояться через позицію Орбана щодо санкцій

Вже заговори про крайні міри

Можливе блокування Угорщиною продовження санкцій проти Росії може мати неприємні наслідки. Адже тоді очільник РФ Володимир Путін ймовірніше отримає 240 млрд євро.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Цахкн. За його словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може заблокувати продовження санкцій проти Кремля.

Внаслідок чого термін дії обмежень проти Росії не просто завершиться, адже ЄС буде змушений розморозити та повернути Путіну близько 240 мільярдів євро активів. Однак, аби не допустити цього, Євросоюз може піти на крайні міри.

"Однак стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість позбавити державу-члена права голосу. Якщо членство ставить під загрозу безпеку Європи та інших членів", – сказав Цахкна.

Відповідаючи на питання, чи може ЄС використати цю статтю проти Угорщини, він наголосив: "У нас є така можливість, і я вважаю, що вона стає все ближчою".

Зазначається, що рішення про продовження санкцій має прийматися кожні пів року. Вже у червні 2025 пройде чергове засідання з відповідним порядком денним.

"Якщо вони (уряд Угорщини — Ред.) заблокують це в червні, то не тільки термін дії санкцій закінчиться, ми повинні були б передати Путіну 240 мільярдів євро", — сказав міністр Естонії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Угорщині пройшли масштабні протести проти Орбана.