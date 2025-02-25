Три тарифи для українців: скільки платитимемо за електроенергію з 1 березні

В Україні встановлено загальний тариф на електроенергію, проте є нюанси

Через складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену російськими атаками на енергетичну інфраструктуру, Кабмін від 1 червня 2024 року, для всіх споживачів встановив загальний фіксований тариф на електроенергію – 4,32 грн/кВт∙год. Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року, після чого можливі зміни залежно від рішень Уряду.

Фіксована ціна поширюється на такі категорії споживачів:

Жителі багатоквартирних і приватних будинків

Гуртожитки

Садові товариства

Дачні та гаражні кооперативи.

Якщо у вас електроопалення — тариф інший

Для будинків із електроопаленням тариф виявився зависоким, тож його скоригували взимку. До 30 квітня 2025 року діятимуть такі умови:

При споживанні до 2000 кВт∙год/місяць включно – 2,64 грн/кВт∙год

При споживанні понад 2000 кВт∙год/місяць – 4,32 грн/кВт∙год

Споживачі, які мешкають у будинках без газифікації, централізованого або автономного теплопостачання, можуть скористатися цим тарифом після певної бюрократичної процедури. Для цього необхідно звернутися до районної чи обласної ради для оформлення відповідного висновку. Після підтвердження документація передається оператору системи розподілу, а потім – постачальнику електроенергії.

Тарифи для спеціальних лічильників електроенергії

Заощадити можуть власники лічильників, які перемикаються на інший тариф залежно від часу доби. Для споживачів із двозонними лічильниками залишаються чинними наступні коефіцієнти:

З 23:00 до 7:00 – 0,5 від встановленого тарифу

В інші години доби – повний тариф

Для тризонних лічильників застосовуються такі коефіцієнти:

З 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 1,5 тарифу

З 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – повний тариф

З 23:00 до 7:00 – 0,4 тарифу

"Телеграф" розповідав, скільки вдасться заощадити завдяки лічильнику із нічним тарифом та скільки вартує його встановлення. Обіцяють самоокупність протягом 6 — 12 місяців.