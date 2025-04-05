Сексистський скандал в Україні: легкоатлет Кравчук вибачився перед жінками

Спортсмен не став погіршувати ситуацію і просив вибачення

Український легкоатлет, стрибун у висоту Вадим Кравчук перепросив перед жінками за свої неоднозначні слова. Напередодні спортсмен потрапив у скандал, "відправивши" жінок в окопи.

Відповідний коментар Кравчук розмістив на своїй сторінці в Instagram. Легкоатлет наголосив, що просто не правильно висловив свої думки.

"Хочу вибачитися перед усією жіночою спільнотою. Беру відповідальність за свої слова і ситуацію, яка склалась.

Мені дуже прикро, що відбулась така ситуація на рахунок мого коментаря під постом "Суспільне Спорт", які згодом я видалив. Прошу вибачення перед усіма жінками. Будь-які слова будуть звучати, як виправдання, але моя думка полягала в тому, що зараз важко зрівняти чоловічий футбол та жіночий, адже більшість чоловіків не мають змоги брати участь у змаганнях та тренуваннях, бо захищають нашу країну.

При цьому жінки вимушені брати на себе більшість чоловічої роботи при нинішніх реаліях. Я не є сексистом. І мені прикро, що я помилився у донесенні думки й був різким", — написав спортсмен.

Нагадаємо, сексистський скандал в Україні спровокувала заява президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка. Функціонер серед іншого заявив, що не розуміє жіночого футболу, а "з красивими дівчатами треба робити щось інше". Кравчук підтримав Поворознюка, однак через свою риторику нарвався на критику з боку Федерації.