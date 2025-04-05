Росіяни майже повністю захопили Торецьк? Що відбувається на найгарячіших напрямках (карта)

Позиції ЗСУ за добу атакували 145 разів

Російські окупаційні війська продовжують атакувати фронт, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Станом на 5 квітня зафіксовано просування окупантів на двох важливих напрямках.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState. Зазначається, що росіяни мали успіх на Торецькому та Оріхівському напрямках.

"Ворог просунувся в Торецьку та Малих Щербаках", — йдеться у повідомленні.

Торецьк на карті

Малі Щербаки на карті

Аналізуючи актуальні дані карти бойових дій, можна помітити, що росіяни контролюють більшу частину Торецька. Проте окраїни міста здебільшого у сірій зоні з невизначеним статусом.

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджує просування росіян, зазначаючи, що протягом 4 квітня позиції українських бійців було атаковано 145 разів.

"На Оріхівському напрямку, в районах Малих Щербаків та Степового, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки", — йдеться у повідомленні.

Більше про те, що відбувається на фронті розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1137: Україна в жалобі, але має успіхи з оптоволоконними дронами".

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