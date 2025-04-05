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Росіяни майже повністю захопили Торецьк? Що відбувається на найгарячіших напрямках (карта)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Росіяни просунулись на двох напрямках Новина оновлена 05 квітня 2025, 14:54
Росіяни просунулись на двох напрямках. Фото Колаж "Телеграфу"

Позиції ЗСУ за добу атакували 145 разів

Російські окупаційні війська продовжують атакувати фронт, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Станом на 5 квітня зафіксовано просування окупантів на двох важливих напрямках.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState. Зазначається, що росіяни мали успіх на Торецькому та Оріхівському напрямках.

"Ворог просунувся в Торецьку та Малих Щербаках", — йдеться у повідомленні.

Торецьк на карті
Торецьк на карті
Малі Щербаки на карті
Малі Щербаки на карті

Аналізуючи актуальні дані карти бойових дій, можна помітити, що росіяни контролюють більшу частину Торецька. Проте окраїни міста здебільшого у сірій зоні з невизначеним статусом.

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджує просування росіян, зазначаючи, що протягом 4 квітня позиції українських бійців було атаковано 145 разів.

"На Оріхівському напрямку, в районах Малих Щербаків та Степового, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки", — йдеться у повідомленні.

Більше про те, що відбувається на фронті розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1137: Україна в жалобі, але має успіхи з оптоволоконними дронами".

Нагадаємо, ЗСУ зайшли у Бєлгородську область. В Альянсі вже розповіли цікаві деталі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в НАТО зробили тривожну заяву щодо російської окупаційної армії та її кількості.

Теги:
#Україна #Мапа #Війна з РФ #ЗСУ