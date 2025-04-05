Влада покарає українського спортсмена, який "відправив" жінок у окопи

Легкоатлет залишив безглузді коментарі у мережі

Президент Федерації легкої атлетики України, народна депутатка України Ольга Саладуха відреагувала на скандал навколо сексистських висловлювань стрибуна у висоту Вадима Кравчука. Спортсмен напередодні "відправив" жінок в окопи.

Відповідний коментар Саладухи наводить "Суспільне Спорт". За її словами, легкоатлета покарають профільні інстанції.

"Вважаю висловлювання легкоатлета Вадима Кравчука щодо жінок у спорті неприпустимими та ганебними. Обов'язково реагуватимемо на це на рівні відповідних комісій та комітетів. Від себе ж зазначу, що спорт – це не про стать, а про прагнення, талант і силу духу.

Жінки й чоловіки стикаються з однаковими викликами – болем поразок, радістю перемог, роками самовідданої праці. Але історично жінкам доводилося долати ще й бар’єри упередженості, доводячи, що вони не менш гідні.

Сьогодні їхні досягнення надихають світ, створюючи приклади для майбутніх поколінь. У спорті немає другорядних ролей – кожна спортсменка й кожен спортсмен формують його велич, бо саме різноманіття робить спорт сильнішим", – заявила Саладуха.

Нагадаємо, сексистський скандал спровокувала заява президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка. Функціонер серед іншого заявив, що не розуміє жіночий футбол, а "з красивими дівчатами треба робити щось інше".