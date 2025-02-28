Счетчик поможет сэкономить электроэнергию: какие тарифы для владельцев

Есть два варианта сэкономить

С ростом стоимости электроэнергии каждая семья испытывает давление на свой бюджет. С 1 июня 2024 года в Украине установлен единый фиксированный тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн за кВтч.

Потребители, использующие многозонные счетчики, имеют возможность снизить затраты на электроэнергию благодаря дифференцированным тарифам. Вариантов всего два.

Двухзонный счетчик (тариф "День-Ночь"):

Дневной период (07:00–23:00): 4,32 грн/кВт·ч

4,32 грн/кВт·ч Ночной период (23:00–07:00): 2,16 грн/кВтч

Это означает, что потребление электроэнергии в ночное время стоит вдвое дешевле, что может быть выгодно тем, кто может перенести часть потребления на ночные часы.

Трехзонный счетчик:

Пиковый период (08:00–11:00 и 20:00–22:00): 6,48 грн/кВт·ч

6,48 грн/кВт·ч Полупиковый период (07:00–08:00, 11:00–20:00 и 22:00–23:00): 4,32 грн/кВт·ч

4,32 грн/кВт·ч Ночной период (23:00–07:00): 1,73 грн/кВт·ч

Использование трехзонного счетчика позволяет максимально экономить, если основное потребление электроэнергии происходит в ночное время, когда самый низкий тариф. Однако следует учесть, что потребление в пиковые часы обойдется дороже.

Для перехода на многозонный учет электроэнергии необходимо установить соответствующий счетчик и заключить договор с поставщиком электроэнергии. Это позволит оптимизировать расходы в зависимости от режима потребления и выбрать наиболее выгодный тарифный план.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что установка двухзонного счетчика должна окупиться за полгода — год. Некоторые компании-поставщики предоставляют такие услуги "под ключ".