До 5000 гривень економії: в ДТЕК розповіли, як заощадити на електроенергії

Окупність обіцяють за півроку — рік

Сучасні технології дозволяють не лише спрощувати життя, а й заощаджувати кошти. Один із способів зменшити витрати на електроенергію, окрім знижок на тарифи для деяких категорій абонентів, встановлення двозонного лічильника.

Головна перевага – можливість сплачувати за електроенергію за зниженим тарифом у нічний час: з 23:00 до 7:00 вартість електроенергії зменшується вдвічі. Завдяки цьому родини можуть заощаджувати до 5 000 гривень на рік, розповіли в ДТЕК Одещини.

Як працює лічильник "День-Ніч"?

Двозонний лічильник фіксує споживання електроенергії у двох режимах:

Денний тариф (з 7:00 до 23:00) – звичайна вартість електроенергії. Нічний тариф (з 23:00 до 7:00) – на 50% дешевше.

Це означає, що використовуючи електроприлади вночі, можна суттєво зменшити витрати на світло. Якщо використати розрахунки ДТЕК, вартість встановлення лічильника окупається за 6-12 місяців.

На сайті компанії вказано, що орієнтовна економія залежить від споживання:

200 кВт·г – 130 грн

500 кВт·г – 324 грн

1000 кВт·г – 648 грн.

Вартість встановлення лічильника, налаштування тощо 4 — 7 тисяч грн загалом. Але такий лічильник дасть одразу помітну економію тільки, якщо використовується багато електроенергії.

Кому вигідно встановити двозонний лічильник?

Тим, хто користується електроопаленням.

Власникам бойлерів, електроплит, кондиціонерів.

Тим, хто може перенести роботу пральної машини, посудомийки чи зарядку електромобіля на нічний час.

Раніше "Телеграф" розповідав про потенційне зростання вартості електроенергії. Воно не відбудеться у найближчі місяці, проте не виключене.