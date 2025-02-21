До 5000 гривень економії: в ДТЕК розповіли, як заощадити на електроенергії
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Окупність обіцяють за півроку — рік
Сучасні технології дозволяють не лише спрощувати життя, а й заощаджувати кошти. Один із способів зменшити витрати на електроенергію, окрім знижок на тарифи для деяких категорій абонентів, встановлення двозонного лічильника.
Головна перевага – можливість сплачувати за електроенергію за зниженим тарифом у нічний час: з 23:00 до 7:00 вартість електроенергії зменшується вдвічі. Завдяки цьому родини можуть заощаджувати до 5 000 гривень на рік, розповіли в ДТЕК Одещини.
Як працює лічильник "День-Ніч"?
Двозонний лічильник фіксує споживання електроенергії у двох режимах:
- Денний тариф (з 7:00 до 23:00) – звичайна вартість електроенергії.
- Нічний тариф (з 23:00 до 7:00) – на 50% дешевше.
Це означає, що використовуючи електроприлади вночі, можна суттєво зменшити витрати на світло. Якщо використати розрахунки ДТЕК, вартість встановлення лічильника окупається за 6-12 місяців.
На сайті компанії вказано, що орієнтовна економія залежить від споживання:
- 200 кВт·г – 130 грн
- 500 кВт·г – 324 грн
- 1000 кВт·г – 648 грн.
Вартість встановлення лічильника, налаштування тощо 4 — 7 тисяч грн загалом. Але такий лічильник дасть одразу помітну економію тільки, якщо використовується багато електроенергії.
Кому вигідно встановити двозонний лічильник?
- Тим, хто користується електроопаленням.
- Власникам бойлерів, електроплит, кондиціонерів.
- Тим, хто може перенести роботу пральної машини, посудомийки чи зарядку електромобіля на нічний час.
Раніше "Телеграф" розповідав про потенційне зростання вартості електроенергії. Воно не відбудеться у найближчі місяці, проте не виключене.