Де обміняти валюту з найбільшою вигодою. Актуальні курси в банках

Є пропозиції курсів долара в дев'яти банках України

Купити або продати валюту в Україні можна як в обмінниках, так і в банках. Усі вони показують різні "ціни" при обміні в касах та при оплаті картою.

"Телеграф" вирішив розібратись, де українцям 20 березня буде найвигідніше купити та продати валюту в банках. Актуальні курси долара були взяті з "Мінфін".

Тож, купити, наприклад, 100 доларів за найнижчою "ціною" в касі можна в "Комінбанк" за 41,70 гривень. Трохи дорожче буде в "ОТР Bank" та "Банк Кредит Дніпро" — за 41,75 гривні. Курс від 41,85 до 42,0 гривні є в "Креді Агріколь Банк", "Таксомбанк", "абанк", "Мотор-Банк", "Перший інвестиційний Банк" та "БТА Банк".

Водночас якщо продавати 100 доларів, то краще це робити в "Креді Агріколь Банк", "абанк", "Мотор-Банк", "Перший інвестиційний Банк", "БТА Банк" та "Банк Кредит Дніпро", адже там курс коливається від 41,30 до 41,40 гривень. По курсу до 41,250 гривень можна продати валюту в "ОТР Bank" та "Таксомбанк". А в "Комінбанк" наявний найнижчий курс в 41,0 гривню.

Тим часом найнижчий курс продажу долара при оплаті карткою є в "Восток Банк", 41,75 гривні, а найвищий курс купівлі в "абанк", "Восток Банк" та "Банк Кредит Дніпро" — 41,30 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як, відмовившись від одної звички, можна назбирати 5 тисяч доларів.