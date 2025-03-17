Щороку "вилітає" по 1000 доларів на цигарки. Що можна купити на них

Українці, що не куритимуть 12 місяців, можуть придбати собі новенький смартфон, планшет, телевізор, ігрову консоль тощо

Якщо кинути курити та протягом цього часу відкладати щодня ціну пачки цигарок, то за рік назбирається понад 1000 доларів. Якщо надалі заощаджувати, то ще через рік можна стати власником авто.

Але "Телеграф" вирішив дізнатись, на що наразі можна витратити 41 400 гривень, згідно з актуальним курсом купівлі готівкового долара в "Мінфін". Ми проаналізували ціни на найпопулярніші матеріальні потреби.

Якщо зупинитись на техніці та гаджетах, то 1000 доларів можна витратити на ноутбук марки "НР" чи "Lenovo".

Чи на найсвіжіші смартфони марки "Apple" або "Xiaomi".

Матеріальним предметом також може бути ігрова консоль. Ціна на неї місцями стартує від майже 17 тисяч гривень.

Купити за 1000 доларів також можна планшет від "Apple", "Lenovo" чи "Sumsung".

Є також варіант, коли українець витратить заощадження на телевізор.

Якщо ж усі вищеперераховані предмети вже є вдома, то можна також придивитись робот-пилосос чи кавомашину.

Варто зауважити, що більшість з цієї техніки можна знайти за значно нижчими цінами й за один похід в магазин придбати одразу 2 предмети, але ми взяли конкретний ціновий діапазон — близько до 41 400 гривень.

Тож, якщо кинути курити на рік, можна назбирати 1000 доларів і придбати новенький смартфон, ігрову консоль, робот-пилосос тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна накопичити 100 доларів при мінімальній зарплаті в Україні.