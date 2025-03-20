Где обменять валюту с наибольшей выгодой. Актуальные курсы в банках

Есть предложения курсов доллара в девяти банках Украины

Купить или продать валюту в Украине можно как в обменниках, так и в банках. Все они показывают разные "цены" при обмене в кассах и при оплате картой.

"Телеграф" решил разобраться, где украинцам 20 марта будет выгоднее всего купить и продать валюту в банках. Актуальные курсы доллара были взяты из "Минфина".

Итак, купить, например, 100 долларов по самой низкой "цене" в кассе можно в "Коминбанк" за 41,70 гривны. Несколько дороже будет в "ОТР Bank" и "Банк Кредит Днепр" — за 41,75 гривны. Курс от 41,85 до 42,0 гривны есть у "Креди Агриколь Банк", "Таксомбанк", "АБанк", "Мотор-Банк", "Первый инвестиционный Банк" и "БТА Банк".

В то же время, если продавать 100 долларов, то лучше это делать в "Креди Агриколь Банк", "абанк", "Мотор-Банк", "Первый инвестиционный Банк", "БТА Банк" и "Банк Кредит Днепр", ведь там курс колеблется от 41,30 до 41,40 гривны. По курсу до 41,250 гривны можно продать валюту в "ОТР Bank" и "Таксомбанке". А у "Коминбанка" имеется самый низкий курс в 41,0 гривны.

Между тем, самый низкий курс продажи доллара при оплате картой является у "Восток Банк", 41,75 гривны, а самый высокий курс покупки у "абанк", "Восток Банк" и "Банк Кредит Днепр" — 41,30 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как, отказавшись от одной привычки, можно собрать 5 тысяч долларов.