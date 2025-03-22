Народила йому сина і перебуває у "тіні": що відомо про дружину екснардепа Парасюка і як вона виглядає

До весілля пара була разом близько шести років

Колишній народний депутат Володимир Парасюк був активним учасником Революції Гідності, його називали "обличчям Майдану", оскільки його патріотична промова зі сцени суттєво вплинула на подальший розвиток подій. Про діяльність Парасюка відомо багато, а ось особисте життя він намагається оберігати від сторонніх очей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина колишнього народного депутата Ірина Бойко. Ми дізналися деякі факти з життя дівчини.

Як виглядає дружина Володимира Парасюка і що про неї відомо

Український політик Володимир Парасюк набув популярності після емоційної промови в центрі Києва 21 лютого 2014 року, коли перервав виступ чиновників та поставив Володимиру Януковичу ультиматум. Тоді колишній президент і утік із країни, а Парасюк став медійною особистістю.

Володимир Парасюк разом із коханою Іриною

Під час Майдану та в період політичної кар’єри його підтримувала кохана Ірина Бойко, про яку у відкритому доступі мало інформації, оскільки вона вважає за краще вести закритий спосіб життя. До весілля, яке пройшло таємно у 2012 році, пара зустрічалася близько 6 років.

Володимир Парасюк разом із дружиною та Святославом Вакарчуком

У ЗМІ пишуть, що Ірина є власницею івент-агентства з організації весіль у Львові. Публічності вона уникає, її сторінка в Instagram закрита.

Як виглядає дружина екснардепа Парасюка

Але відомо, що у 2021 році дружина Парасюка подарувала йому спадкоємця — сина Устима. Цією радісною новиною колишній депутат поділився у своїх соціальних мережах. Володимир опублікував фотографію, де тримає маленьку руку свого первістка.

Володимир Парасюк таємно одружився з Іриною Бойко

У 2021 році Парасюк вперше став батьком

Після початку вторгнення російської армії на територію України Парасюк вступив до ЗСУ та пішов на фронт. У боях за Сєвєродонецьк колишній народний депутат отримав поранення, але після відновлення повернувся на службу та продовжує захищати нашу країну від загарбників. Щодо його дружини Ірини, то невідомо, чи залишилася вона в Україні, чи виїхала за кордон.

Дружина Парасюка уникає публічності

Володимир Парасюк разом із дружиною та сином

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Юрія Бойка і що про неї відомо. Вона народила політику шістьох дітей.