"Треба перерахувати в банках Рево": дивна реклама Міноборони "для найменших" насмішила мережу (фото)

Цільова аудиторія деяких плакатів ще не закінчила школу

В Україні розширився перелік бригад, які беруть участь у програмі "18-24". На тлі цього в Міноборони, очевидно, вважають, що настав час готувати рекламу з урахуванням інтересів молодшого покоління.

Втім, деякі плакати явно розраховані на "найменших". Через це в мережі почалося активне обговорення, хоча в МОУ поки не повідомляли, чи справді це їхня реклама, чи просто провокація.

Як відомо, програма "Контракт 18-24" – це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років. Учасники одержують грошову винагороду у розмірі мільйона гривень, з яких 200 000 гривень виплачуються одразу після підписання контракту, решта – під час служби.

На плакатах видно, що рекламники спробували перерахувати ці гроші у більш "зрозумілу" для молоді валюту. Для цього вони порахували, скільки за ці гроші можна купити років преміумпідписки на Netflix.

Однак, знайшлися і плакати з більш сумнівним змістом. Наприклад, на одному з них запропонували перерахувати мільйон гривень на робукси – валюту платформи для створення ігор Roblox.

Як відомо, обидві платформи дуже популярні в Україні та мають, за приблизними оцінками, 300-600 тисяч активних користувачів. Але якщо у Netflix основна аудиторія це люди віком 25-35 років, то Roblox в основному має аудиторію серед дітей та підлітків 7-17 років, що дещо замало для проходження служби в лавах Збройних сил.

Повз це не змогли пройти користувачі мережі.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Третій штурмовій критикували "Контракти 18-24". Дмитро Кухарчук, начальник рекрутингу бригади, заявив, що Кабмін не мав права ухвалювати таке рішення.