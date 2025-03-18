Дохід все одно буде? Яку мінімальну суму доларів і гривень можна покласти на депозит

На депозит можна покласти й 100 гривень

Долар чи гривня на депозиті може принести українцям додатковий пасивний дохід. На рахунок можна покласти будь-яку суму, але чим вона вища, тим більший прибуток.

А яка є можлива мінімальна сума вкладень на депозит, скільки вона принесе доходу та чи принесе взагалі, дізнався "Телеграф". Дані були взяті з "Мінфін".

Тож, мінімальна сума доларів, яку можливо покласти на депозитний рахунок у 2025 році складає 30 доларів. Однак, згідно з пропозицією лише одного банку "Абанк", за рік українець отримає прибуток в 0 гривень.

Якщо ж депозитний рахунок буде гривневим, то мінімальна сума становить 100 гривень. Той самий банк пропонує прибуток за один рік в 1 гривню.

Отже, на депозитний рахунок можна покласти мінімальну суму, але прибутку не буде. Тому, краще назбирати значно більше доларів чи гривень, наприклад 200 чи 8246 відповідно, і покласти їх в банк. За один рік дохід на гривневому рахунку складе майже 1 тисячу гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна купити на 1000 доларів, що назбираються внаслідок заощадження на цигарках.