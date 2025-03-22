Бельгія — Україна: ШІ дають неоднозначний прогноз на матч Ліги націй

Обидві нейромережі вважають, що у Синьо-жовтих хороші шанси на загальну перемогу у 2-матчевому протистоянні

У неділю, 23 березня, збірна України з футболу знову зіграє з Бельгією, але цього разу в гостях. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту (ШІ) щодо ймовірності успіху команд. Думка двох ШІ розділилася.

Прогноз ChatGPT 4.5 на матч Бельгія — Україна:

ChatGPT вважає, що Бельгія за рахунок високого класу, потужної лінії нападу та технічної майстерності гравців переможе у другому матчі з рахунком 2:1. Імовірність перемоги України ШІ оцінив у 25%, а бельгійців – у 45%. Проти Синьо-жовтих може зіграти погана реалізація моментів та нестабільність лідерів, наприклад Олександра Зінченка.

Прогноз Grok на матч Бельгія — Україна:

Grok після першого матчу вважає, що у Синьо-жовтих набагато більше шансів на вихід у дивізіон А – 65%. ШІ також назвав секрет успіху українців: організованість в обороні та тактична гнучкість, швидкі контратаки, моральний дух та надійний захист (Лунін та пара центрбеків Забарний/Матвієнко). Grok також знайшов слабкості у нашої команди перед другим матчем: погана реалізація, гра під тиском чужих трибун, травми й ротація.

ШІ робить висновок, що гра-відповідь завершиться з рахунком 1:1, а збірна України завдяки злагодженій грі, психологічній перевазі та комфортному результату першого поєдинку за сумою двох матчів вийде в дивізіон А Ліги націй.

Матч стикового раунду Ліги націй УЄФА Бельгія – Україна відбудеться у Генку (Бельгія) на стадіоні "Лумінус Арена". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель". Додамо, що у першому матчі українці сенсаційно перемогли Червоних дияволів з рахунком 3:1.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України невдало виступила в Лізі націй, посівши друге місце на груповому етапі в дивізіоні B. Таким чином, Синьо-жовті пробилися в стиковий раунд за право піднятися в дивізіон А. До речі, переможець 2-матчевого протистояння з Бельгією вийде в дивізіон А, той, хто програє, виступатиме у дивізіоні B.

Раніше головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі, щоправда, українці вже встигли втратити основного центрбека, а за підсумками першої гри – двох правих захисників – Коноплю та Сича.