Роналду пояснив, чому досі не одружився з Джорджиною

Зіркова пара не зіграла весілля

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду іноді називає свою дівчину Джорджину Родрігес "дружиною", проте пара досі не узаконила свої стосунки. Нещодавно португалець відсвяткував ювілей.

У мережі з’явилися кадри, на яких КріРо пояснює, чому пара не розписалася. Форвард "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) на реаліті-шоу I Am Georgina ("Я — Джорджина") на Netflix зізнався, що "чекає певного клацання".

"Я завжди кажу їй: "Коли станеться це клацання". Так з усіма подіями в нашому житті — вона розуміє, про що я кажу. Це може статися через рік, через пів року або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це відбудеться ", — сказав Роналду.

Зазначимо, Кріштіану та Джорджина перебувають у відносинах з 2016 року. Пара виховує п’ятьох дітей. У Кріштіану також є син Кріштіану-молодший (мати невідома громадськості), близнюки Єва та Матео, яких народила сурогатна мати та дочки Алана-Мартіна та Белла Емеральда, яких народила Джорджина. 2018-го Роналду зробив Родрігес пропозицію, але зіркове весілля так і не відбулося.

Раніше самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро порівняв главу Кремля Володимира Путіна з Роналду. Нібито у президента РФ є "бомбардирське чуття", як у КріРо. У мережі це порівняння породило масу жартів.