Що буде, якщо обдурити касу самообслуговування в магазині: парубки на Чернігівщині почули вирок

Накрали ковбаси, напоїв, чіпсів

Як обдурити касу самообслуговування знають молодики з Ніжина Чернігівської області. Вони винесли з магазину товару на круглу суму грошей, їх покарав суд.

Про це стало відомо з рішення суду. Там зазначається, що подія сталась у вересні 2024 року, де молодики у магазині "ТРАШ" тричі заходили і виносили напої та харчові продукти, але оплачувати їх не збирались.

У вироці суду вказано, що хлопці на касі самообслуговування сплачували лише за пакети. А все інше виносили за межі магазину.

"Зловмисники діяли за таким сценарієм: набирали товари, підходили до каси самообслуговування, оплачували тільки поліетиленові пакети, а потім виносили неоплачений товар і ховали неподалік від магазину. Серед викраденого були енергетичні напої, мінеральна вода, чіпси, ковбасні вироби, хліб та інші продукти загальною вартістю 5103,23 грн", — йдеться у повідомленні.

Через кілька днів після інциденту молодики усвідомили серйозність своїх дій і добровільно звернулися до керівництва магазину з наміром відшкодувати збитки. Згодом вони повністю повернули вартість вироблених товарів, заробивши необхідну суму на складі в Києві.

На суді підозрювані повністю визнали свою провину. З'ясувалося, що обидва ростуть у неповних родинах: в обох померли матері у 2023 році, а один виховується бабусею та дідусем, бо батько зник на війні, а другий — бабусею та сестрою.

Суд визнав обох винними у крадіжці в умовах воєнного стану за ч.4 ст.185 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Однак, суд врахував щире каяття хлопців і на підставі ст.75 КК України звільнив їх від відбування призначеного покарання. Протягом наступних півтора року особи перебуватимуть під наглядом органу пробації.

Раніше "Телеграф" писав, як суд покарав чоловіка за відмову від мобілізації.