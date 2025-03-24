Якщо в одному будинку пенсіонери, батьки та діти. Коли малозабезпеченій сім'ї виплатять понад 20 тис. грн

Понад 20 тисяч гривень передбачено сім'ї, де є восьмеро осіб

Українські сім'ї, які малозабезпечені, мають право на виплату соціальної допомоги від держави. Вона вираховується на основі кількості осіб в родині та сукупного її доходу за 6 місяців.

Відповідно, чим більше в одному домогосподарстві осіб, тим вищою буде соціальна виплата. "Телеграф" вирішив дізнатись, якою очікується сума для малозабезпеченої родини з восьми осіб, більша частина з яких пенсіонери, використавши калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, якщо в малозабезпеченій сім'ї є двоє працездатних батьків, які не працюють, двоє дітей до 6 років, а також чотири непрацездатних осіб, а саме пенсіонери, то їх соціальна сума складе 20 510,30 гривень. Але ця сума вирахувана за умови, що дохід усіх членів сім'ї за півроку складає 0 гривень.

Зауважте, що ця сума є приблизною і може відрізнятись від тієї, що призначить орган соціального захисту населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки має бути дітей в малозабезпеченій родині, аби отримувати соціальну виплату в 10 тисяч гривень.