Влупити висотку не вийде? Суд у Києві ухвалив важливе рішення щодо забудови історичного кварталу

Гучна історія отримала продовження

В судовому порядку прокуратура Київська міська прокуратура добилась скасування реєстрації права власності на господарчу споруду в центрі "кварталу Добровольського" на елітному Печерську. Таким чином ділки втратили можливість зазіхати й на земельну ділянку, на якій планувалось будівництво чергового багатоповерхового монстра.

"Телеграф" нагадує в чому суть історії й на якій стадії кримінальна справа, що була порушена за фактом підробки приватною фірмою документів.

Атаки забудовників на квартал на території Звіринця – історичної місцевості в Печерському районі столиці – місцеві мешканці спільно з активістами відбивають не вперше. В черговий раз про плани розташовувати між житловими будинками, що проєктувались відомим архітектором Анатолієм Добровольським і виконані в стилі радянського ретроспективізму (історизму), стало відомо влітку 2024 року. Тоді у Київській міській раді був зареєстрований проєкт рішення про передачу в оренду 0,1479 га за адресою вул. Катерини Білокур, 6-Д Товариству з обмеженою відповідальністю "Апартбудгруп". Нібито ця ділянка була потрібна фірмі для обслуговування нерухомості площею 192,8 кв. метри. По факту ж так голосно називався звичайний сміттєзбірник, який був значно менше заявлених розмірів. А в документах було прописано, що цільове призначення землі – будівництво багатоквартирного будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Той самий сміттєзбірник

Проти такої зухвалості піднялись активісти, місцеві мешканці, що свого часу добились включення будинків з "кварталу Добровольського" до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення об'єктів культурної спадщини. Завдяки розголосу проєкту рішення по землі було знято з розгляду міськрадою. Під'єдналось до боротьби й Державне казначейство України, головний офіс якого розташований в цьому районі.

"З огляду на те, що земельна ділянка, яку планувалось передати в оренду, знаходиться біля об’єкта критичної інфраструктури, а забудова в безпосередній близькості до таких об'єктів може порушувати функціонування критичної інфраструктури (окремого її об’єкту) та призвести до потенційної загрози національній безпеці та обороні України, Казначейство звернулось із заявами до Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора", – повідомляли у Держказначействі у відповідь на запит "Телеграфу".

Результатом цього звернення стало відкриття кримінальної справи за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, бо правоохоронці запідозрили ТОВ "Апартбудгруп" у використанні підробного документа. А в рамках досудового розслідування було накладено арешт на земельну ділянку, на яку претендувала фірма, та на нежитлову будівлю, що на ній була розташовано. А це позбавило її право виконувати будь-які операції як з наявним майном, так і будувати щось нове. В намаганні зняти арешт "Апартбудгруп" дійшло до Київського апеляційного суду, наполягаючи, що фабула кримінального провадження надумана, а обмеження у можливості користуватися землею, розташованим на ній "об’єктом" заважає здійснювати господарську діяльність. 5 березня суд залишив без задоволення апеляційну скаргу ТОВки.

А сьогодні, 26 березня, Господарський суд міста Києва позбавив "Апартбудгруп" одного з основних козирів, а саме "скасував реєстрацію права власності ТОВ на обʼєкт нерухомого майна (сміттєзбірник), що став підставою для передачі території довкола розташованих памʼяток під забудову". Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив київський активіст та співзасновник пам’яткоохоронного хабу "Цегла" Дмитро Перов. З відповідним позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до суду ще минулого року зверталась Печерська окружна прокуратура міста Києва. Тож тепер "Апартбудгруп" має повернути земельну ділянку 0,1479 га по вул. Білокур Катерини, 6-Д громаді, а перед тим привести її у придатний для використання стан.