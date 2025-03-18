Чи може багатодітна сім'я отримати соцвиплату, якщо в ній працює лише батько і його зарплата середня

Аби вирахувати суму, в калькулятор необхідно внести певні дані

Малозабезпеченим сім'ям в Україні нараховують грошову виплату. Сума залежить від кількості дорослих осіб, дітей в сім'ї, а також сукупного доходу. Наприклад, якщо в родині працює батько та його зарплата мінімальна, то сума не перевищить 8 тисяч гривень.

А яку виплату чекати домогосподарству, де є троє дітей, мати та працездатний батько, зарплата якого є середньою у 2025 році, розбився "Телеграф". Для цього ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Пенсійний фонд України пояснює, що середня заробітна плата за 2025 рік складає 18 660 гривень.

Тож, якщо в багатодітній родині є один працездатний батько зі середньою зарплатою в 18 660 гривень, непрацездатна мати, троє дітей різного віку (до 6, від 6 до 18, від 18 до 23 років) і сукупний дохід усіх членів родини за півроку складає 111 961 гривні, то держава призначить їм 0 гривень допомоги.

Варто зауважити, що розміри виплати в калькуляторі та тієї, яку нарахують органи соціального захисту населення, можуть бути різними. Це пояснюється тим, що особа, яка вирішила самостійно дізнатись розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку виплату розраховувати матері, яка самостійно виховує одну дитину та має статус ВПО.