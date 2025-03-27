Келлог визнав, що Україна не визнає окуповані території російськими, як і інший цивілізований світ

Найбільшою перешкодою на шляху до мирної угоди між Україною та Росією в США вважають саме "територіальне питання", а не позицію росіян. Вашингтон розуміє, що російський режим не планує добром віддавати окуповані регіони. Але в Кремлі також повинні розуміти, що юридичний статус цих територій, як частини Росії, ніколи не буде визнаний цивілізованим світом.

Про це сказав спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі лояльного телеканалу Fox News. Він зазначив, що росіяни мають фактичний контроль над частиною території України, але ніколи не отримають юридичного.

"Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне", – сказав Келлог.

Він додав, що території стануть найскладнішою частиною переговорів. Росія має повний контроль тільки над Кримом, інші території вона повністю не контролює.

"Якщо поглянути на ситуацію, то росіяни повністю контролюють Луганську область, але не мають повного контролю над іншими регіонами – Донецькою, Запорізькою та Херсонською. Виникає питання: як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки? І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Якщо Росія фізично окупує територію, вона звідти не піде. Але це не означає, що міжнародна спільнота визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", – пояснив Келлог хід думок.

Щоправда, спецпредставник навмисно, або ненавмисно припустився помилки, заявивши, що росіяни нібито повністю контролюють Луганщину. Станом на грудень 2024 року російські окупанти контролювали 99% території Луганської області, але з того часу Україна відбила деякі ділянки в цьому регіоні.

Окрім того, росіяни контролюють майже 70% Донецької області, 73% Запорізької та 73% Херсонської областей. Повне захоплення цих регіонів вимагатиме від росіян величезних зусиль та шалених жертв, тому вони намагаються змусити США натиснути на Україну, щоб отримати контрольовані Україною землі без бою.

Нагадаємо, що нещодавно штатний кремлівський рот Дмитро Пєсков зробив кілька резонансних заяв щодо російсько-української війни. Зокрема, він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про невизнання російськими окупованих територій після можливих мирних переговорів, влаштувавши з цього приводу істерику.

А спеціальний посланник президента США Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який обожнює поширювати російську пропаганду, зробив дуже скандальну заяву про тимчасово окуповані росіянами території України. Він сказав, що Росії, мовляв, потрібно тільки п'ять українських регіонів – Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області – та заявив, що більшість людей там нібито проголосувала за перебування "під російським правлінням.

При цьому Україна ніколи не визнає ці території російськими – це одна з "червоних ліній" для Києва. Україна ніколи не буде обговорювати питання визнання окупованих територій російськими – навіть якщо її буде примушувати до цього весь світ.