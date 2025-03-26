"Усе вирішує Росія": міністр фінансів США висловився про послаблення санкцій

Санкції проти Росії: чи можливе їх скасування?

Подальша доля санкцій проти Росії залежить від її кроків на міжнародній арені. Послаблення або посилення санкцій, а також можливе повернення РФ до SWIFT визначатиметься її діями.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що будь-яке послаблення чи посилення обмежень розглядатиметься виключно з огляду на поведінку Кремля.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив про можливість часткового зняття санкцій з Росії, якщо буде досягнуто перемир’я в Чорному морі. За його словами, наразі розглядається 5-6 потенційних пунктів угоди, які можуть включати певні послаблення для Москви.

Президент Франції Емманюель Макрон також висловив свою позицію щодо санкційної політики. Він підтримав концепцію "миру через силу", запропоновану Трампом, однак наголосив, що вона не передбачає автоматичного скасування санкцій.

"Якщо завтра Росія оголосить про повне повернення до міжнародно визнаних кордонів України, тоді всі санкції будуть скасовані. В іншому випадку – вони залишаться. Все залежить від того, чи готова Росія відповідати нормам міжнародного права", – заявив французький президент.

Макрон підкреслив, що Україна вже дала згоду на припинення вогню без попередніх умов терміном на 30 днів, тоді як Росія намагається висувати власні вимоги. На цьому фоні питання санкцій залишається відкритим, і рішення Заходу залежатиме від подальших дій Кремля.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США активізують дипломатичні зусилля для досягнення якнайшвидшого припинення війни між Україною та Росією. Українські чиновники побоюються, що адміністрація Дональда Трампа, прагнучи якнайшвидшого врегулювання конфлікту, може уникати питання відповідальності Росії за численні військові злочини.