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"Жодних перспектив". Полковник ЗСУ пояснив, чого чекати від "хотілок" Путіна

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Getty Images

Провести лінію розмежування на карті може лише титан, каже офіцер

На четвертому році повномасштабної війни з РФ і російськи окупанти, і Сили оборони продовжують вести бойові дії, не дуже вірячи у позитивний результат мирних перемовин. При цьому російський диктатор Володимир Путін висуває дедалі нові вимоги.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів полковник ЗСУ, депутат Верховної Ради Сергій Рудик. Він пояснив, за його політичними відчуттями, до чого ми рухаємося.

Більше читайте у публікації: "Що люди ніхр*на не знають, що депутати — воюючий нардеп про мирні перемовини, фантомні голосування і зарплати військовим".

— Як військовослужбовець, який вже четвертий рік служить, я хотів би якоїсь передишки. Неможливо на одному диханні служити, воювати. Цивільні мешканці теж достатньо страждають, особливо в прифронтових регіонах. Та сама Запорізька область, де на приліт КАБу (керованої авіабомби. — Ред.) вже практично не реагують, — розповідає офіцер.

За його відчуттями, мова йде про "заморожування" бойових дій.

— Бо я не бачу, як виконати "хотілки", які Путін періодично висуває. Очевидно, за межами того, що ми читаємо в ЗМІ, є якісь таємні протоколи. Ну, я так собі думаю. Але я читаю в ЗМІ, (якщо це не фейк), що обговорювали і прямо на карті промальовували, що віддати їм [росіянам], а що віддати нам. Це яким титаном треба бути, щоб від імені українського народу проводити цю лінію: умовно Мелітополь вороги не віддадуть, а Енергодар теоретично можуть віддати, — пояснює нардеп.

За його словами, на війні росіяни продовжують тиснути.

— Я маю доступ до щоденних звітів про кількість прильотів в межах нашого угрупування (Оперативно-тактичне угруповання "Запоріжжя" — Ред.). Нічого не змінилося. Кількість FPV, КАБів, артилерії, РСЗВ така сама. Вони як валили по Нікополю, так і валять. Я не бачу передумов на передку, що сторони реально думають над миром. Як ми можемо зупинитися і реально думати про мир, якщо Путін говорить знову про всі області? Тому я думаю, що поки що мова йде про "заморозку". І навіть за "заморозку" Путін торгується, — додав полковник ЗСУ.

Він згадав бійців на передовій, яким треба тримати фронт на тлі розмов, що завтра "закінчиться війна".

— Ви можете уявити, як важко мотивувати людей воювати в цих умовах? А нічого ж не зупиняється. Де ті 24 години від Трампа? Де 100 днів? Тому мені би хотілося думати про щось хороше, але я поки не бачу ніяких перспектив, — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше Сергій Рудик пояснив "Телеграфу", чому ЗСУ втратили Суджу і частину Курщини.

Теги:
#Володимир Путін #Заморожування #Сергій Рудик #Мирні переговори