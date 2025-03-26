Хто допоміг "смотрящему за Києвом" втекти за кордон: з’явилися нові деталі

Фігурант справи про земельну корупцію зміг втекти від правосуддя

Двоє поліцейських допомогли колишньому депутату Київської міської ради Денису Комарницькому виїхати за кордон. Їх виключили з лав Нацполіції, а СБУ вже вручила їм підозри.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у Facebook. Зазначається, що поліцейські були співробітниками Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області, а разом із ними звільнено і керівника управління.

"Ми засуджуємо будь-які прояви недоброчесності. Принцип нульової толерантності діє без виключень. Департамент стратегічних розслідувань і надалі діятиме у рамках закону та принципів відкритості й прозорості. Кожен, хто зраджує присязі та паплюжить поліцейські погони, понесе відповідальність", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на початку лютого НАБУ і САП провели обшуки у Комарницького, якого в ЗМІ називали "смотрящим за Києвом". Його ім’я неодноразово фігурувало у скандалах, пов’язаних з непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів. Також Комарницького називали бізнес-партнером ресторатора та народного депутата Миколи Тищенка.

Під час обшуків у його будинку було знайдено понад 7 мільйонів доларів готівкою. При цьому сам ексчиновник від правосуддя переховувався на території України, доки у березні журналісти не помітили його у столиці Австрії.