Полковник пояснив, як чому командування ЗСУ прийняло рішення про відхід

Нещодавній вихід ЗСУ із Суджі і втрата частини територій Курської області РФ сталися через перерізання ворогом логістики українських військ. Через це командування Сил оборони прийняло рішення про відхід.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів полковник ЗСУ, депутат Верховної Ради Сергій Рудик. При цьому він пояснив, чому став можливим успіх ЗСУ на Курщині у серпні 2024-го.

Більше читайте у публікації: "Що люди ніхр*на не знають, що депутати — воюючий нардеп про мирні перемовини, фантомні голосування і зарплати військовим".

— Під час Курської операції ми зайшли в їхні фортифікаційні споруди, а там же не було людей. Там були одиниці російських строковиків. Тому наявність фортифікацій не зупинила, — розповідає офіцер.

Він також пояснив, чому ЗСУ не вдалося зупинити росіян, коли ті пішли в контрнаступ на Курщині.

— Коли відбувається прорив, малоймовірно, що фортифікаційні споруди можуть зупинити ворога, особливо, якщо вони працюють по схемі оточень. Там же не лобова…

Зверніть увагу, яким чином ми втратили частину Курської області, яка була під нашим контролем — шляхом перерізання основних магістральних шляхів. Коли втрачається можливість забезпечувати сили оборони технікою, їжею, водою і всім необхідним. Тоді командування приймає рішення про вихід. Лобового зіткнення і перемоги у противника там не було, — додав Сергій Рудик.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у Forbes назвали один з невтішних наслідків Курської операції: ЗСУ втратили забагато танків, аніж могли собі дозволити.