Пенсіонери піклуються про двох школярів. Яка буде сума соцвиплати

За певних умов домогосподарству з двох літніх осіб та двох неповнолітніх виплатять понад 9 тисяч гривень

Малозабезпечені родини в Україні отримують соціальні виплати, навіть якщо в них немає батьків, а вихованням дітей займаються пенсіонери чи особи з інвалідністю. Вони вираховуватимуться залежно від розміру прожиткового мінімуму та кількості працездатних, непрацездатних та дітей в домогосподарстві.

Якою точно буде виплата для багатодітної сім'ї, де немає працездатних осіб, але є діти, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали калькулятор на сайті "П'ятачок".

Тож, якщо в малозабезпеченій родині є двоє пенсіонерів та двоє дітей віком від 6 до 18 років, а сукупний дохід усіх складає 28332 гривні, тобто подвійні щомісячні мінімальні пенсії у 4722 гривні на дві особи, то їй призначать грошову допомогу в 9268,40 гривень.

Варто нагадати, що прожитковий мінімум на одну дитину до 18 років складає 4634,2 гривні, а на одного непрацездатного пенсіонера — 2361 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли багатодітна, але малозабезпечена родина з 5 осіб, може отримати майже 15 тисяч гривень допомоги.