Скільки має бути дітей в родині, аби мати соцвиплату в 10 тис грн

Аби мати 10 тисяч гривень допомоги, в малозабезпеченій сім'ї повинно бути від 4 дітей

Допомога для малозабезпечених родин розраховується залежно від кількості дорослих, дітей, сукупного доходу та прожиткового мінімуму в поточному році. Хоча деяким родинам можуть взагалі не призначити цю виплату.

А яким вимогам потрібно відповідати, аби домогосподарство мало право на оформлення цієї соціальної виплати, розбирався "Телеграф". Для цього використали спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Тож, аби мати соціальну виплату в понад 10 тисяч гривень сім'ї, де є батько, що працює та заробляє щомісячно по 8 тисяч гривень, та мати, яка є працездатною, але не працює, повинно бути 4 дитини до 6 років.

Або чотири дитини віком від 6 до 18 років. Якщо буде три, то сума зменшиться до 9536 гривень.

Чи 4 студенти віком від 18 до 23 років. Якщо їх буде три, то сума складе 8805,40 гривень.

Тож, в малозабезпеченій та багатодітній сім'ї повинно бути від 4 дітей, аби та отримала виплату в понад 10 тисяч гривень.

Але зауважимо, що сума, яка була вирахувана в калькуляторі може відрізнятись від тієї, що вирішить нараховувати орган соціального захисту населення. Адже під час вираховування сукупного доходу особа може припуститися помилки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку виплату отримуватиме багатодітна сім'я, де немає жодного працездатного.