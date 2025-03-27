"Укрзалізниця" відновлюється після кібератаки: чи можна вже придбати квитки (оновлено)

Каси також працюють

"Укрзалізниця" відновила онлайн-продаж квитків у застосунку 27 березня після масштабної кібератаки на IT-системи компанії. А в касах можна повернути проїзний документ.

Повідомлення про відновлення з'явилося на головній сторінці застосунку Укрзалізниці. Про це повідомляє "Телеграф".

"Продаж квитків відновився. Знаходьте рейси та купуйте квитки як зазвичай", — вказано у сповіщенні.

Але купити можна не скрізь

Водночас на решті сервісів, на яких можна було придбати квитки, наразі ця функція недоступна через технічні роботи.

Пізніше в компанії уточнили, що на першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал, зокрема продаж та повернення квитків на всі напрямки впродовж 20 діб.

"Наші вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом", — пише пресслужба Укрзалізниці.

Сервіс працює не у всіх

Підписниця "Телеграфу" надіслала світлину, що купити квитки все ще неможливо. На знімку, яким вона поділилась пишуть таке: "Залізничний сервіс тимчасово вийшов з ладу. Спробуйте пізніше — все налагодиться".

Кореспондент "Телеграфу" зазначила, що також неможливо купити квитки і вибрати напрямок потягу. На фото видно, що екран білий, а вгорі напис: "Треба трохи часу для технічних робіт — Незабаром усе полагодимо. Спробуйте ще раз пізніше".

Додаток працює по-різному. До прикладу, на іншому смартфоні можна обрати напрямок, а ось дату відправлення, ні.

Як повернути квиток

Пресслужба "Укрзалізниці" пише, що система онлайн-продажів відновлена в резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

"Оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тож просимо пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі. Звертаємо увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку "спам", квитки могли впасти туди", — пишуть у відомстві.

Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків — просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Кібератака на "Укрзалізницю" — що відомо

Вранці 23 березня "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, через який виникли проблеми з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.

Компанія зазначила, що кібератака дійсно масштабна, але збій не вплинув на рух поїздів — вони курсують за графіком.

Продаж онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" у понеділок, 24 березня, був недоступний. Втім, пасажири могли купувати квитки у касах. Біля кас Центрального залізничного вокзалу в Києві зібралися десятки людей, які намагаються придбати квитки на рейси.

Також 24-25 березня у касах запустили продаж квитків на міжнародні рейси. Якщо квиток придбати не вдалося, проїзд можна оформити безпосередньо у поїзді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як купити квиток.