Не миротворці: заступник Єрмака сказав, кого насправді Європа має відправити в Україну

Україна розраховує на потужну військову присутність Європи, здатну реально впливати на безпеку регіону.

Україна потребує не символічної присутності міжнародних сил, а готових до бойових дій військових від європейських країн після завершення війни з Росією. Саміт у Парижі має на меті гарантувати безпеку України в майбутньому.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю AFP напередодні саміту "Коаліції охочих" у Парижі. "Нам не потрібен просто факт присутності Європи. Ми не потребуємо миротворців, блакитних шоломів чи неозброєних спостерігачів. Нам необхідні війська, які готові до реального протистояння з загрозами", – наголосив Жовква.

За його словами, європейські країни повинні підійти до цього питання серйозно. Київ розраховує на потужний військовий контингент, здатний ефективно діяти в умовах загроз, таких як ракетні удари чи атаки безпілотників.

"Якщо Європа справді хоче зробити внесок у безпеку, її дії мають бути відповідними. Нам не потрібні лише п’ять чи десять тисяч військових – важлива не кількість, а їхня готовність обороняти та діяти в кризових ситуаціях", – пояснив чиновник.

Він також зазначив, що європейські військові можуть бути залучені до охорони кордону з Білоруссю, що дозволить Україні перекинути свої сили в більш небезпечні регіони.

При цьому наголосив, що розміщення таких підрозділів має бути стратегічно виваженим: "Нам не потрібна міжнародна присутність десь у Львові, вона має бути там, де справді важливо".

Раніше "Телеграф" писав про те, що США активізують дипломатичні зусилля для досягнення якнайшвидшого припинення війни між Україною та Росією. Українські чиновники побоюються, що адміністрація Дональда Трампа, прагнучи якнайшвидшого врегулювання конфлікту, може уникати питання відповідальності Росії за численні військові злочини