ЗСУ відкинули армію РФ на гарячому напрямку фронту, але ворог тисне (карти боїв)

З початку минулої доби відбулося 208 бойових зіткнень

Повномасштабна війна в Україні триває 1128-й день. Сили оборони відкинули росіян на одному з напрямків Донецької області, але ворог все ще має просування в інших селах.

Про це повідомляє DeepState. Аналітики також показали, як виглядає карта боїв станом на 27 березня.

За даними ресурсу, захисники відкинули противника у Котлиному. Це Покровський напрямок, де ведуться найзапекліші бої.

"Росіяни просуваються біля Катеринівки, у Тернах, Дніпроенергії та Піщаному", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

Станом на 22:00 26 березня у Генштабі повідомили, що з початку доби відбулося 208 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

Чотирнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки. Наші оборонці відбили 13 атак противника, триває одне боєзіткнення.

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 87 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів — в районах населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Відродження, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Покровськ та Преображенка. Одне боєзіткнення триває.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 293 окупанти, 177 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили танк, десять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, дві портативні станції радіоелектронної боротьби, п’ять супутникових терміналів та міномет противника", — йдеться у повідомленні.

Що в Курській області

Двадцять п’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 340 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб.

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