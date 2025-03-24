Если в одном доме пенсионеры, родители и дети. Когда малообеспеченной семье выплатят более 20 тыс. грн

Более 20 тысяч гривен предусмотрено семье, где есть восемь человек

Украинские семьи, которые малообеспеченные, имеют право на выплату социальной помощи от государства. Она высчитывается на основе количества человек в семье и совокупного ее дохода за 6 месяцев.

Соответственно, чем больше в одном домохозяйстве лиц, тем выше будет социальная выплата. "Телеграф" решил узнать, какой ожидается сумма для малообеспеченной семьи из восьми человек, большая часть из которых пенсионеры, использовав калькулятор на сайте "Пяточек".

Поэтому, если в малообеспеченной семье есть двое трудоспособных родителей, которые не работают, двое детей до 6 лет, а также четыре нетрудоспособных лиц, а именно пенсионеры, то их социальная сумма составит 20 510,30 гривен. Но эта сумма высчитана при условии, что доход всех членов семьи за полгода составляет 0 гривен.

Обратите внимание, что эта сумма приблизительна и может отличаться от той, что назначит орган социальной защиты населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько должно быть детей в малообеспеченной семье, чтобы получать социальную выплату в 10 тысяч гривен.