Можливий дохід до 1600 грн. Яку валюту вигідніше покласти на депозит

Трирічний депозит може збільшити дохід українця, якщо він буде гривневим

Депозит в банку допоможе примножити дохід українця, якщо той покладе певну суму гривень чи доларів. Наприклад, 100 доларів за рік принесуть доходу в всього 2 долари, хоча якщо покласти 4200 гривень, то сума складе 500 гривень.

А яким остаточним буде заробіток, якщо покласти валюту на депозит на три роки, дізнався "Телеграф". Дані про актуальні ставки в банках були взяті з "Мінфін".

Якщо у березні 2025 року покласти в банк на депозит 100 доларів під ставку в 1,3%, то через три роки українець отримає доходу в 3 долари, згідно з пропозицією "Комінбанк".

Однак, якщо замість американської валюти покласти на рахунок 4 150 гривень, відповідно до курсу купівлі у "Мінфін", то тут заробіток через 3 роки складе 1559 гривень. Ставка від "Комінбанку" складає 16,25%.

Отже, найвигідніше класти на депозитний рахунок буде гривню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку мінімальну суму доларів і гривень можна покласти на депозит в банку. Крім того, ми дізнались, яким очікується дохід з найменшими вкладеннями.