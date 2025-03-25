Чи реально швидко назбирати 200 доларів, якщо отримуєш лише 8 тисяч доходу

Понад 8 тисяч гривень можна накопичити й з мінімальною зарплатою

Назбирати 200 доларів, маючи всього щомісячні 8 тисяч гривень, тобто мінімальну зарплату, можна, але потрібен час. А чи реально зібрати таку суму доларів за короткий час, розібрався "Телеграф".

Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2025 році розмір мінімальної заробітної плати складає 8 000 гривень. Водночас курс продажу готівкового долара станом на 25 березня 2025 — 41,65 гривні, йдеться у "Мінфін", відповідно 200 доларів дорівнюють 8 330 гривням.

Які є плани найшвидшого накопичення 200 доларів

В місяць можна відкладати по 1 тисячі гривень. У такому випадку назбирати 200 доларів вийде через понад 8 місяців.

Можна "забувати" про ще більшу суму, наприклад 1500 гривень. Накопичити до трохи більш як 8 тисяч гривень можна протягом понад 7 місяців.

Якщо готові максимально економити, то накопичення можуть розтягнутись всього на майже 5 місяців, але тут потрібно відкладати по 2 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за який час щоденні відкладення по 10 гривень принесуть 100 доларів.