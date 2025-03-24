За який час щоденні відкладення по 10 гривень принесуть 100 доларів

За рік можна накопичити 100 доларів за допомогою щоденних відкладень по 10 грн

Відкладаючи щодня всього по 20 гривень, через деякий час можна назбирати понад 170 доларів. Сотню доларів також можна отримати, якщо накопичувати й по 10 гривень.

За скільки можна назбирати понад 4 тисячі гривень, якщо суму накопичень знизити до щоденних 10 гривень, розбирався "Телеграф". Згідно зі даними "Мінфін", наразі 10 гривень дорівнюють близько 0,24 долара.

Тобто, якщо щодня протягом, наприклад, місяцю відкладати по 0,24 долара, то назбирається 7,2 долара. Це за умови, якщо місяць має 30 днів. Якщо ж це лютий, то там вийде 6,48 долара, а якщо є 31 день, то 7,44 долара.

За один квартал сума накопичень може вирости до 21,6 долара, а за півроку — 43,2 долара.

Якщо ж продовжити відкладати, то за рік можна назбирати 86,4 долара, що при обміні дорівнює 3 581,3 гривні.

Аби отримати 100 доларів, українцю необхідно буде відкладати ще 57 днів, тобто майже 2 місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку мінімальну суму доларів і гривень можна покласти на депозит.