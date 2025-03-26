Возможный доход до 1600 грн. Какую валюту выгоднее положить на депозит

Трехлетний депозит может увеличить доход украинца, если он будет гривневым

Депозит в банке поможет приумножить доход украинца, если тот положит определенную сумму гривен или долларов. Например, 100 долларов в год принесут дохода в всего 2 доллара, хотя если положить 4200 гривен, то сумма составит 500 гривен.

А каким окончательным будет заработок, если положить валюту на депозит на три года, узнал "Телеграф". Данные об актуальных ставках в банках были взяты из "Минфина".

Если в марте 2025 года положить в банк на депозит 100 долларов под ставку в 1,3%, то через три года украинец получит доход в 3 доллара, согласно предложению "Комінбанк".

Однако если вместо американской валюты положить на счет 4 150 гривен, согласно курсу покупки в "Минфин", то здесь заработок через 3 года составит 1559 гривен. Ставка от "Комінбанка" составляет 16,25%.

Итак, выгоднее всего класть на депозитный счет будет гривну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую минимальную сумму долларов и гривен можно положить на депозит в банке. Кроме того, мы узнали, каким ожидается доход с наименьшими вложениями.