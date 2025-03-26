Малозабезпечним сім'ям виплатять понад 9 тис. грн. Яким умовам потрібно відповідати

Понад 9 тисяч гривень держава виплатить малозабезпеченим сім'ям, де є п'ятеро осіб

Виплата малозабезпеченій родині в Україні коливається залежно від кількості осіб, сукупного доходу та прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо в домогосподарстві 5 осіб, але його дохід не перевищує 40 тис. гривень, то держава призначить майже 8230 гривень.

А якою очікується виплата для сім'ї, де стільки ж осіб, але заробіток буде меншим, розібрався "Телеграф". Для цього використали калькулятор на сайті "П'ятачок".

Якщо в сім'ї є працездатний батько та мати, але вона не працевлаштована, одна дитина до 6 років та одна, віком від 6 до 18 років, одна непрацездатна особа, а загальний дохід усіх членів родини за пів року складає 30 000 гривень, то їй призначать грошову допомогу в 9 345,15 гривні.

Але сума може відрізнятись від тієї, що вирахує та призначить орган соціального захисту населення. Це пов'язано з тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку виплату нарахують малозабезпеченій родині, де є пенсіонери, батьки та діти.