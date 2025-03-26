Малообеспеченным семьям выплатят более 9 тыс. грн. Каким условиям нужно соответствовать

Более 9 тысяч гривен государство выплатит малообеспеченным семьям, где есть пять человек

Выплата малообеспеченной семье в Украине колеблется в зависимости от количества человек, совокупного дохода и прожиточного минимума. Например, если в домохозяйстве 5 человек, но его доход не превышает 40 тыс. гривен, то государство назначит почти 8230 гривен.

А какой ожидается выплата для семьи, где столько же лиц, но заработок будет меньшим, разобрался "Телеграф". Для этого использовали калькулятор на сайте "Пятачок".

Если в семье есть трудоспособный отец и мать, но она не трудоустроена, один ребенок до 6 лет и один, в возрасте от 6 до 18 лет, одно нетрудоспособное лицо, а общий доход всех членов семьи за полгода составляет 30 000 гривен, то ей назначат денежную помощь в 9 345,15 гривны.

Но сумма может отличаться от той, что рассчитает и назначит орган социальной защиты населения. Это связано с тем, что лицо, решившее самостоятельно вычислить размер помощи, могло допустить ошибку при исчислении совокупного дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую выплату начислят малообеспеченной семье, где есть пенсионеры, родители и дети.