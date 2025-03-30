Начебто локація для фільму жахів: як зараз виглядає курортна Затока на Одещині (фото)

По всьому курорту можна побачити суцільні руїни

Один із популярних українських курортів на Одещині — Затока, перетворився на справжні руїни після безлічі обстрілів з боку російських військових. Бази відпочинку здебільшого або зруйновані повністю, або частково.

Відповідні кадри із курортного села були опубліковані в одному з Telegram-каналів. Там видно, що Затока зараз майже безлюдна, але в вулицях зрідка можна побачити бездомних тварин.

Лінія баз відпочинку більше нагадує кадри із фільму жахів. У деяких із них відсутні дахи, вибиті вікна, зруйновані стіни, а від деяких уже практично нічого не лишилося.

Довідка: Затока – це селище Кароліно-Бугазької сільської громади у Білгород-Дністровському районі Одеської області України. Фактично весь курорт Затока – це довга коса між Дністровським лиманом завширшки від 1 км до 60 метрів у найвужчому місці, його так і називають – тут море та лиман майже поєднуються.

У Затоці є піщаний пляж шириною 50 метрів і протяжністю 5 км і мілководдя зробило Затоку одним з найпопулярніших місць відпочинку мешканців України, Молдови. У селі збудовано десятки баз відпочинку, де раніше любили відпочивати люди у літній період.

Так виглядала Затока до повномасштабного вторгнення:

Затоки. Фото: Вікіпедія

Затоки. Фото: Вікіпедія

Затоки. Фото: Вікіпедія

Атаки по Затоці

У 2022 році, в ході вторгнення Росії в Україну, селище значно постраждало внаслідок російських бомбардувань. Потім за час повномасштабної війни росіяни неодноразово здійснили атаки цього населеного пункту.

Наприклад, у серпні 2022 року внаслідок ракетного удару по селищу Затока у Білгород-Дністровському районі зруйновано 7 будівель бази відпочинку та пошкоджено 15 будинків дачного типу.

Також у жовтні 2024 року росіяни здійснили масований ракетний удар по мосту через Білгород-Дністровський лиман у Затоці Одеської області. Варто додати, що ворог уже бив мостом у Затоці у квітні 2022 року. Тоді чиновники стверджували, що він "зазнав руйнування".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у лютому 2025 року виглядав популярний український курорт Кирилівка у Запорізькій області.