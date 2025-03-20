Деякі родини в Україні можуть отримати понад 14 тисяч гривень допомоги: хто саме

Соціальна виплата в більше як 14 тисяч гривень здійсниться сім'ї, що має 5 дітей та сукупний дохід, який не перевищує 50 000 гривень

Сума допомоги для малозабезпечених родин в Україні може бути різною, адже вона залежить від певних факторів — кількості дорослих, дітей, сукупного доходу та прожиткового мінімуму в поточному році. Наприклад, якщо в сім'ї 4 дітей, то виплата може сягати понад 10 тисяч гривень.

А якою очікується допомога для домогосподарства, в якому є 5 дітей дошкільного віку, дізнався "Телеграф". Для вираховування суми ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок", але вона може відрізнятись від тієї, яку вирішить виплачувати орган соціального захисту.

Якщо в домогосподарстві є 5 дітей до 6 років, батько, що працює та заробляє щомісячно по 8 тисяч гривень, та мати, яка є працездатною, але не працює, то держава призначить їм соціальну виплату в 14 215 гривень.

Але сума може бути меншою або більшою, адже під час вираховування сукупного доходу особа може припуститися помилки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов багатодітна, але малозабезпечена родина зможе отримати майже 15 тисяч гривень виплати.