Побалувати себе не вийде. Якою буде соцдопомога для сім'ї з п'яти осіб, у якій працює лише батько

Малозабезпечені родини можуть отримати допомогу в понад 8 тис грн, якщо дотримуватимуться певних умов

Для малозабезпечених родин в Україні передбачено соціальну допомогу. Її сума залежить від доходів членів сім'ї, а також від кількості дітей, працездатних та непрацездатних осіб.

Аби вирахувати, якою буде сума допомоги для сім'ї з 5 осіб, у якій працює лише батько, "Телеграф" використав калькулятор на сайті "П'ятачок". Нарахування такої виплати передбачено законом "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Якщо в сім'ї є один працездатний батько, одна дитина до 6 років та одна, віком від 6 до 18 років, кількість непрацездатних осіб складає 2, а загальний дохід усіх членів родини за пів року — 40000 гривень, то держава виплатить 8222,68 гривні допомоги.

Варто зауважити, що ця сума є приблизною і вона не завжди буде такою самою, яку нарахують органи соціального захисту населення. Це пов'язано з тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі сім'ї переселенців можуть отримати допомогу від ООН.