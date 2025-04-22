Пенсія в не менше 9 тисяч. Якими мають бути стаж та зарплата у 60-річного

На пенсію, яка сягає 9 тисяч, очікує українець в 60 років, маючи 32 роки стажу та зарплату у 26 тисяч гривень

У 2025 році розмір пенсії залежить від наявного страхового стажу, заробітку українця та віку виходу на пенсію. Аби йому мати виплату, яка буде не менш як 9 тисяч гривень, потрібно одночасно відповідати декільком умовам.

Скільки потрібно напрацювати років та якою має бути сума доходу в місяць, аби, вийшовши на пенсію в 60 років у 2025 році, отримувати виплату, яка сягає 9 тисяч, дізнався "Телеграф". У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Аби у поточному році при виході на відпочинок мати 9 тисяч гривень, чоловікові має виповнитись 60 років, він повинен отримувати зарплату від 26 тисяч, а його стаж — складатиметься зі 32 років.

Однак ця сума актуальна лише під час оформлення пенсії на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери протягом 18 років зможуть отримувати надбавку. В пресслужбі одної ради пояснили, кому вона передбачена і яка її сума.