Пенсия в не менее 9 тысяч. Какими должны быть стаж и зарплата у 60-летнего

Пенсию, которая достигает 9 тысяч, ожидает украинец в 60 лет, имея 32 года стажа и зарплату в 26 тысяч гривен

В 2025 году размер пенсии зависит от имеющегося страхового стажа, заработка украинца и возраста выхода на пенсию. Чтобы ему иметь выплату, которая будет не менее 9 тысяч гривен, нужно одновременно соответствовать нескольким условиям.

Сколько нужно наработать лет и какой должна быть сумма дохода в месяц, чтобы, выйдя на пенсию в 60 лет в 2025 году, получать выплату в 9 тысяч, узнал "Телеграф". В этом помог пенсионный калькулятор.

Чтобы в текущем году при выходе на отдых иметь 9 тысяч гривен, мужчине должно исполниться 60 лет, он должен получать зарплату от 26 тысяч, а его стаж — будет состоять из 32 лет.

Однако эта сумма актуальна только при оформлении пенсии на общих условиях без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры в течение 18 лет смогут получать прибавку. В пресс-службе одного совета объяснили, кому она предусмотрена и какова ее сумма.