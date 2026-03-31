Один із найбагатших пенсіонерів України працює у Раді. Він отримує майже 200 тисяч на місяць (фото)

Новіков працював суддею Конституційного Суду України

Народний депутат України Василь Німченко у 2025 році отримав кілька мільйонів гривень пенсії. Його виплати є одними із найбільших в Україні.

Про це свідчать дані у його річній декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Так, згідно з офіційною інформацією, пенсія Німченка за минулий рік становила 2 305 637 гривень.

Ще 866 160 гривень народний обранець одержав у вигляді зарплати у Верховній Раді. Також у графі доходів у Німченка фігурують відсотки по вкладах — лише 250 тисяч гривень. Дохід від здачі житла в оренду – 36 485 гривень.

Всього дохід Німченка – 3 458 282 гривень.

Чому у Німченка така велика пенсія

Раніше Новіков працював суддею Конституційного Суду України, а пенсії суддів є одними з найбільших у країні і можуть сягати кількох сотень тисяч гривень на місяць.

Наразі найбільша пенсія в Україні, за даними "24 Каналу" – у колишнього військового прокурора Андрія Саханова (251,1 тисяч гривень).

(251,1 тисяч гривень). На другому місці – колишній нардеп, який також був головним військовим прокурором Віктор Чумак. Він щомісяця отримує понад 240 тисяч гривень.

Третій рядок рейтингу (на 1 грудня 2025 року) – ексгенпрокурор Михайло Потебенько – 161 тисяча 438 гривень.

У Новікова ж місячний розмір пенсії становить 192 136 гривень, що робить його одним із найбагатших українських пенсіонерів.

Біографія Німченка

Василь Німченко. Джерело — bl-ua

Народився 13 вересня 1950 року у селі Загородище Черкаської області.

З 1987 до 1989 року працював старшим консультантом юридичного відділу Президії Верховної Ради УРСР.

У 1990-1996 роках – суддя Верховного Суду України, з 1995 року – військова колегія Верховного Суду.

З 1996 до 2005 року працював суддею Конституційного Суду України, з 1996 до 1999 року — заступник голови Суду.

У 2014 році обраний народним депутатом 8 скликання, обраний від партії "Опозиційний Блок" (№25 у списку) як безпартійний. Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "ОПЗЖ" номером 6 у списку як член партії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що начальник одного із ТЦК у Дніпрі дивує декларацією.