Один из самых богатых пенсионеров Украины работает в Раде. Он получает почти 200 тысяч в месяц (фото)

Новиков работал судьей Конституционного Суда Украины

Народный депутат Украины Василий Нимченко в 2025 году получил несколько миллионов гривен пенсии. Его выплаты являются одними из самых больших в Украине.

Об этом свидетельствуют данные в его годовой декларации, опубликованной на сайте НАПК. Так, согласно официальной информации, пенсия Нимченко за прошлый год составила 2 305 637 гривен.

Еще 866 160 гривен народный избранник получил в виде зарплаты в Верховной Раде. Также в графе доходов у Нимченко фигурируют проценты с вкладов — всего 250 тысяч гривен. Доход от сдачи жилья в аренду — 36 485 гривен.

Итого доход Нимченко — 3 458 282 гривен.

Почему у Нимченко такая большая пенсия

Ранее Новиков работал судьей Конституционного Суда Украины, а пенсии судей являются одними из самых больших в стране и могут достигать нескольких сотен тысяч гривен в месяц.

В настоящий момент самая большая пенсия в Украине, по данным "24 Канала" – у бывшего военного прокурора Андрея Саханова (251,1 тысячи гривен).

(251,1 тысячи гривен). На втором месте – бывший нардеп, который также был главным военным прокурором – Виктор Чумак. Он ежемесячно получает более 240 тысяч гривен.

Третья строчка рейтинга (на 1 декабря 2025) – экс-генпрокурор Михаил Потебенько – 161 тысяча 438 гривен.

У Новикова же месячный размер пенсии составляет 192 136 гривен, что делает его одним из самых богатых украинских пенсионеров.

Биография Нимченко

Василий Нимченко. Источник - bl-ua

Родился 13 сентября 1950 года в селе Загородище Черкасской области.

С 1987 по 1989 год работал старшим консультантом юридического отдела Президиума Верховного Совета УССР.

В 1990-1996 годах – судья Верховного Суда Украины, с 1995 года – военной коллегии Верховного Суда.

С 1996 по 2005 год работал судьей Конституционного Суда Украины, с 1996 по 1999 год — заместитель председателя Суда.

В 2014 году избран народным депутатом 8 созыва, избран от партии "Оппозиционный Блок" (№25 в списке), как беспартийный. Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике и правосудию.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "ОПЗЖ" номером 6 в списке как член партии.

Напомним, ранее мы писали о том, что начальник одного из ТЦК в Днепре удивляет декларацией.