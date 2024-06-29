Відразу по дві черги: актуальний графік відключень світла у Дніпрі на 29 червня

Як вимикатимуть світло у Дніпрі сьогодні

Протягом усього дня, 29 червня, у Дніпрі застосовуватимуть графіки відключень світла. Відключатимуть по дві черги за раз.

Про це повідомили у ЦЕК. В "Укренерго" звернулися до українців із проханням економно споживати електроенергію в ті часи, коли є світло.

Графік відключень світла у Дніпрі 29 червня наступний:

з 00:00 до 04:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг;

з 04:00 до 08:00 застосовуватимуться відключення III та IV черг;

з 08:00 до 12:00 застосовуватимуться відключення V та VI черг;

з 12:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення І та ІІ черг;

з 16:00 до 20:00 будуть застосовуватись відключення III та IV черг;

з 20:00 до 24:00 будуть застосовуватись відключення V та VI черг

Якщо ви не знаєте, до якої черги належить ваша вулиця, то на сайті ДТЕК можна в режимі онлайн дізнатися цю інформацію. Достатньо ввести вулицю та номер будинку, графік відключень відобразиться в таблиці по днях та годинах автоматично.

"Коли за графіком у вас є світло, споживайте його економно, будь ласка. Об’єкти критичної інфраструктури не обмежуватимуть", — додали в "Укренерго".

Також "Телеграф" розповідав про те, як на порталі YASNO дізнатися про свій графік відключень світла. Докладно розповіли, як це зробити — є два варіанти.