Сразу по две очереди: актуальный график отключений света в Днепре на 29 июня

Как будут выключать свет в Днепре сегодня

На протяжении всего дня, 29 июня, в Днепре будут применять графики отключений света. Отключать будут по две очереди за раз.

Об этом сообщили в ЦЭК. В "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять электроэнергию в те часы, когда есть свет.

График отключений света в Днепре 29 июня следующий:

с 00:00 до 04:00 будут применяться отключения I и II очередей;

с 04:00 до 08:00 будут применяться отключения III и IV очередей;

с 08:00 до 12:00 будут применяться отключения V и VI очередей;

с 12:00 до 16:00 будут применяться отключения I и II очередей;

с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения III и IV очередей;

с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения V и VI очередей

Если вы не знаете, к какой очереди принадлежит ваша улица, то на сайте ДТЭК можно в режиме онлайн узнать эту информацию. Достаточно ввести улицу и номер дома, график отключений отобразится в таблице по дням и часам автоматически.

"Когда по графику у вас есть свет, потребляйте его экономно, пожалуйста. Объекты критической инфраструктуры ограничивать не будут", — добавили в "Укрэнерго".

Также "Телеграф" рассказывал о том, как на портале YASNO узнать свой график отключений света. Рассказали подробно, как это сделать — есть два варианта.